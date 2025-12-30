Adıyaman genelinde yürütülen çalışmaların ele alındığı Haftalık Koordinasyon Toplantısı Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Yardımcıları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Millî Eğitim Müdürü, AFAD İl Müdürü, TOKİ ve Emlak Konut yetkililerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda; Adıyaman merkez ilçe ve köylerinde yapımı tamamlanarak vatandaşların yerleşimine açılan kalıcı deprem konutlarına ilişkin konut teslim süreçleri, alt ve üstyapı çalışmaları ile sahadaki mevcut durum ayrıntılı şekilde ele alınarak vatandaşların güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam alanına en kısa sürede kavuşması için atılacak adımlar istişare edildi.

Toplantıda ayrıca; vatandaşlara sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu, yapımı devam eden ve planlanan sağlık yatırımları ile eğitim alanındaki yatırımlar detaylı şekilde ele alındı. Bu hizmetlerin daha da güçlendirilmesi, kalitesinin artırılması ve vatandaşlarımıza en iyi şekilde ulaştırılması için atılacak adımlar ele alındı.

Bunun yanı sıra, kamu hizmetlerinin sunumunda yaşanan eksiklik ve aksaklıkların giderilmesine yönelik hususlar istişare edilerek, çözüm önerileri ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Valilikten toplantı sonrası yapılan açıklamada;

'İlimizin ihtiyaçlarını yakından takip etmeye, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.' İfadelerine yer verildi.

Kaynak : PERRE