Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeni yıl mesajına ilişkin videolu bir açıklama yaptı. Ağıralioğlu, açıklamasında süreci 'utanç' olarak nitelendirerek, yaşananların sorumluluğunu hükümete yükledi. Yaşananların millet vicdanında ağır bir yük oluşturacağını ifade eden Ağıralioğlu, '2025'in son günlerinde; hissemize çocuklarımızın katilinin yeni yıl mesajını değerlendirme utancı düştü. Yeni yılın son birkaç günü için benim hisseme düşen utancı, hükümetin vebali olarak görüyorum' dedi.

'PKK Bildiğimiz Gibidir'

Terör örgütü PKK'nın değişmediğini vurgulayan Ağıralioğlu, 'Bunun millet sinesinde bir yükü vardır. Bu yükün de hesabı sandıkta sorulacaktır diye düşünüyorum. PKK bildiğimiz gibidir. PKK, 1983'te Eruh baskınını yaptığı günden bugüne kadar bir milim değişmemiştir. PKK'nın arkasındaki örgütler bildiğimiz gibidir, devletler bildiğimiz gibidir. PKK'ya yaptırılacak olan işler dolayısıyla bölgedeki hesapların hepsi bildiğimiz gibidir. Yani, İsrail'in bölgedeki hesapları bildiğimiz gibidir, İngiltere'nin bu topraklardaki 100 yıllık hesapları bildiğimiz gibidir, Amerika'nın bölgeye yerleşme planları bildiğimiz gibidir' ifadelerine yer verdi.

'İlk Teröristi Bırakmaya Çalışan Siyaset Bildiğimiz Gibi Değildir'

Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik eleştirilerde bulunarak, 'Öcalan bildiğimiz gibi, PKK bildiğimiz gibi, bölücüler bildiğimiz gibidir. Burada bildiğimiz gibi olmayan, bildiğimiz gibi olmadığını düşündüğümüz iki kişi Devlet Bahçeli ve Tayyip Erdoğan'dır. Onlar bildiğimiz gibi değildir yahut bilmek istediğimiz gibi değildir. Geçen seçim 'PKK'ya nefes aldırmayacağız' dedikleri zamanlarda hatırlıyoruz onları. 41 yıldır 'Öcalan asılsın' diyerek konuşanların, şimdi 'Apo nasılsın' diyor olmaları bildiğimiz gibi bir şey değildir. Efendim; 'Son terörist teslim olana kadar mücadele edeceğiz' diyen siyaset dili bildiğimiz gibidir, ilk teröristi bırakmaya çalışan siyaset bildiğimiz gibi değildir. 'Memleketin üniter yapısını, millî bünyesini, bütünlüğünü, dilini, cumhuriyetimizi koruyacağız' diyen siyaset bildiğimiz gibidir. Lozan'ı tartışmaya açan, ana dilde talepleri konuşulabilir hale getiren, meclisinde çocuklarının katiline sloganlar atılmasına ses çıkarmayıp buna müsamaha gösterebilen, çocuklarının katilinin hürriyet mitingi düzenlemesine, çocuklarının katili lehine hürriyet mitingleri düzenlenmesine izin veren siyaset bildiğimiz gibi değildir' dedi.

'Milletin de Bildiği Gibi, Olduğumuz Yerdeyiz'

Açıklamasının sonunda partisinin duruşuna vurgu yapan Ağıralioğlu, 'Biz vazifelerimizin başındayız. Biz milletimizin bildiği gibiyiz. Devletimiz bizim bildiğimiz gibidir. Cumhuriyet, bizim bildiğimiz ve koruyacağımız gibidir. Evlatlarımız; kendilerine vatan bırakacağımız mukaddes emanetlerimizdir. Toprak bildiğimiz gibi, bayrak bildiğimiz gibi, vatan bildiğimiz gibidir. Teröristler bildiğimiz gibi; teröristlere ne yapacağımızı da bizim nasıl bildiğimizi milletin de bildiği gibi olduğumuz yerde siyaset yapmaya söz veriyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönem; 1'inci yılımızı yeni kutladık, 2'nci yılımızı, 3'üncü yılımızı, Allah ömür verdiği müddetçe kalan yıllarımızı da o hassasiyet koordinatlarında geçireceğiz. Milletimiz bizim için hiçbir zaman şaşırmayacak. Biz, milletimizin 'Biz bunları böyle bilmiyorduk' diyebileceği bir hataya savrulmayacağız. 2025'in son günlerinde milletimize verdiğimiz sözümüz bu olsun' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE