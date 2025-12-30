Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Ali Tosun, Gölbaşı Halk Eğitim Merkezini ziyaret ederek, uluslararası standartlarda yürütülen yönetim sistemleri belgelendirme çalışmaları kapsamında ISO sertifikalarını takdim etti.

Millî Eğitim Bakanlığı belgelendirme talimatına uygun olarak, İl Millî Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi uhdesinde yürütülen yönetim sistemleri belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde; ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarını almaya hak kazanan Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ait belgeler, İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Ali Tosun tarafından takdim edildi.

Belge takdim programında, sertifikalar Gölbaşı İlçe Millî Eğitim Müdürü Akif Torun, Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Özdemir ve Hayat Boyu Öğrenme Biriminden Sorumlu Şube Müdürü Hatice Delice Dağdeviren'e verildi. Programda, belgelendirme sürecinin başarıyla tamamlanmasının kurumun hizmet kalitesine önemli katkı sağlayacağı vurgulandı.

Takdim töreninde açıklamalarda bulunan İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, belgelendirme sürecinde emeği geçen tüm idarecilere ve çalışanlara teşekkür etti. Tosun, kalite yönetimi, çevre duyarlılığı ile iş sağlığı ve güvenliği standartlarının yükseltilmesinin, kurumların sürdürülebilirliği ve hizmet verimliliği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

İl Müdürü Tosun, eğitim kurumlarında yönetim kalitesinin artırılmasının, çevreye duyarlı uygulamaların yaygınlaştırılmasının ve sağlıklı-güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmasının, eğitim hizmetlerinin niteliğini doğrudan etkilediğini belirterek, bu tür belgelendirme çalışmalarının diğer kurumlara da örnek teşkil ettiğini kaydetti.

Program, belge takdiminin ardından fotoğraf çekimiyle sona erdi.

