Konuşmasına hemşerilerine hitap ederek başlayan Tutdere, yoğun ve hummalı bir çalışma yılı geride bıraktıklarını belirterek, 2026'da da aynı azimle çalışacaklarını ifade etti. Tutdere, göreve geldikleri günden bu yana 'halkın belediyesi' anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayarak, 'Adıyaman Belediyesi halkın belediyesidir dedik. Halkımız için, Adıyamanlılar için gece gündüz demeden bütün ekiplerimizle sahada, olağanüstü bir gayretle çalıştık' dedi.

Depremin ardından kentin yaralarını sarmaya odaklandıklarını dile getiren Tutdere, belediye ekiplerinin şehrin koşullarını iyileştirmek için yoğun bir çaba ortaya koyduğunu belirtti. Bu çalışmaların yeni yılda da kesintisiz devam edeceğini kaydeden Tutdere, 'Bundan sonra da aynı şekilde çalışacağız' ifadelerini kullandı.

Yeni yıla ilişkin temennilerini de paylaşan Tutdere, 2026 yılının başta Adıyaman olmak üzere tüm deprem kentlerine ve insanlığa iyilik, güzellik, sağlık ve huzur getirmesini diledi. Konuşmasının sonunda 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenleri anan Tutdere, 'Bir kez daha 6 Şubat'ta yitirdiğimiz bütün canlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Onların hatıraları önünde saygıyla eğildiğimizi bir kez daha ifade etmek isterim' dedi.

Kaynak : PERRE