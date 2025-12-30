Meteoroloji 13. Bölge müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Adıyaman'da 31 Aralık Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren yoğun bir kar yağışının etkili olacağı açıklandı.2 gün boyunca süreceği tahmin edilen kar yağışlarının kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun (20 cm ve üzeri) olması bekleniyor.

Kar Yağışı 2 gün boyunca etkili olacak

Yapılan bilgilendirmede kar yağışının 31 Aralık saat 03.00 saatlerinde başlayarak 1 Ocak saat 22.00'a kadar devam edeceği bildirildi.

Vatandaşlara Uyarılarda Bulunuldu

Meteoroloji 2 gün boyunca sürecek yağışlarla birlikte, Ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde tipi ile birlikte görüş mesafesinde azalma, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı sürücüler başta olmak üzere vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda da uyarılarda bulundu.

Kaynak : PERRE