Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahta İlçe Başkanı Sıraç Aslan, 2026 yılı dolayısıyla yeni yıl mesajı yayımladı. Mesajında yeni yılın umut ve taze başlangıçlar için bir fırsat olduğuna dikkat çeken Aslan, Kahta'nın kadim kardeşlik ruhuna vurgu yaptı.

Başkan Aslan, açıklamasının tamamında şu ifadelere yer verdi:

​'Kıymetli Kahtalı Hemşehrilerim, Gönül Dostlarım;

​Zamanın hızla akıp geçtiği ömür yolculuğunda, bir yılı daha ortak anılarımızla uğurlarken, yeni bir yıla umutla ve taze bir başlangıç heyecanıyla adım atıyoruz. 2026 yılının; her bir hanemize bereket, her bir gönle huzur ve kadim ilçemiz Kahta'mıza güzellikler getirmesini temenni ediyorum.

​Bizim için yeni bir yıl, sadece takvim yapraklarının değişmesi değil; birliğimizi pekiştirmek, kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek ve ilçemize hizmet sevdamızı tazelemek için yeni bir fırsattır.

​Değerli Kardeşlerim;

​En büyük arzumuz; çocuklarımızın güvenle geleceğe baktığı, barışın ve sükûnetin hakim olduğu bir iklimde yaşamaktır. Bu vesileyle yeni yılda; şiddetin ve terörün gölgesinden tamamen arınmış, herkesin kardeşlik hukuku içinde kucaklaştığı, huzur dolu bir Türkiye en samimi duamızdır. Toplumsal huzurumuzun perçinlendiği, hiçbir engel ve nifakın birliğimize gölge düşüremediği bir Türkiye yüzyılına hep birlikte yürümeyi arzu ediyoruz.

​Kahta'mızdaki o meşhur misafirperverlik ve kadim kardeşlik ruhunun, tüm ülkemize örnek olmasını, birliğimizin daim olmasını diliyorum.

​Bu duygu ve düşüncelerle;

​Başta vatan uğruna can veren şehitlerimizin kıymetli aileleri ve gazilerimiz olmak üzere,

​Kahta'nın her bir ferdinin,

​Görev başındaki tüm kamu görevlilerimizin yeni yılını kutlarım.

​2026 yılının ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, sağlık ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim.'

