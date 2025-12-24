ÖSYM, 2022 ve 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçlarına göre oluşturulan branş bazında sıralamaların güncellendiğini duyurdu. Adaylar, güncel sıralamalarını ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.

2022-EKPSS ve 2024-EKPSS Branş Bazında Sıralamalar Güncellendi

24 Aralık 2025 Çarşamba günü 2022-EKPSS ve 2024-EKPSS branş bazında sıralamaların güncellediği ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla belli oldu.

ÖSYM şu ifadeler yer verdi;

'2022 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2022-EKPSS) ve 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (2024-EKPSS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup adaylar, branş bazında sıralamalarını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecektir.

2022-Ekpss Ve 2024-Ekpss Branş Bazında Sıralamalar Nereden Bakılır?

