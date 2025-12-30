Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi amacıyla kent genelindeki denetimlerini artırdı. Ekipler tarafından lokanta, kafe, fırın, market ve pastanelerde gerçekleştirilen kontrollerde hijyen koşulları, ruhsat belgeleri, personel portör muayeneleri ile fiyat etiketleri detaylı şekilde incelendi.

Halk sağlığının korunması ve tüketicilerin güvenli alışveriş yapabilmesi amacıyla yürütülen denetimlerde, mevzuata aykırı durum tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılarak yasal işlem uygulandı.

'Denetimlerimiz Aralıksız Sürecek'

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Tutdere, 'Vatandaşlarımızın yeni yıla sağlıklı ve güvenli bir şekilde girebilmesi için zabıta ekiplerimiz denetimlerini artırdı. Halk sağlığını tehdit eden hiçbir duruma müsamaha göstermeyeceğiz. Hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için denetimlerimiz yıl boyunca aralıksız devam edecek' ifadelerini kullandı.

