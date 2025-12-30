AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, Kahta Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen programda vatandaşlarla buluştu. Yoğun katılımın olduğu toplantı, samimi bir atmosferde gerçekleşti.

'Siyasetimiz Makamdan Değil, Milletin Gönlünden Beslenir''

Toplantıda konuşan Milletvekili İshak Şan, siyasetin merkezinde milletin yer aldığını vurgulayarak, 'Bizim siyasetimiz makamdan değil, milletin gönlünden beslenir. Bu buluşmalar, milletle kurduğumuz güçlü bağın en açık göstergesidir' dedi.

Sorunlar Yerinde Dinlendi

Adıyaman ve Kahta'nın öncelikli meselelerini yakından takip ettiklerini ifade eden Milletvekili İshak Şan, 'Hemşehrilerimizin her talebi bizim için bir yol haritasıdır. Sorunları yerinde dinliyor, kalıcı çözümler üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

Sorumluluk Bilinciyle Çalışma Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine dikkat çeken Milletvekili İshak Şan, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin bize emanet ettiği sorumluluğun bilinciyle gece gündüz demeden çalışıyoruz' diye konuştu.

'Tarihi Değerleri Korumak En Büyük Sorumluluğumuzdur'

Karakuş Tümülüsü'nde tamamlanan aydınlatma çalışmalarının açılışına katılan Milletvekili İshak Şan, 'Kahta'mızın tarihi ve kültürel mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarmak bizim için büyük bir sorumluluktur' dedi.

Gençlerle Gelecek Sohbeti

Kahta Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya gelen Milletvekili İshak Şan, 'Bu buluşma yalnızca gençleri dinlediğimiz bir toplantı değil; birlikte düşünmenin, birlikte üretmenin ve birlikte başarmanın mümkün olduğunun somut bir örneğidir' ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Memnuniyet Mesajı

Programda vatandaşlar, Milletvekili İshak Şan ile birebir görüşme imkânı bulmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, ilgisi ve samimi yaklaşımı dolayısıyla teşekkür etti.

Buluşma, karşılıklı görüş alışverişiyle sona erdi.

