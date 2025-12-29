Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında sunulan hizmetlerin etkinliğinin artırılması ve uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla Kadına Yönelik şiddetle mücadele toplantısı Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, Vali Yardımcısı Emine Karataş ve ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda, Adıyaman genelinde kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında hayata geçirilen çalışmalar ile önümüzdeki dönemde planlanan projeler ele alındı. Kurumlar arası iş birliğinin daha da güçlendirilmesi, sahada karşılaşılan sorunların birlikte aşılması ve kadınlar için daha güvenli bir yaşam ortamı oluşturulması adına atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.

Toplantı açılışında, kadim medeniyetimizin kadınlara verdiği değerin altını çizen Vali Varol,konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 'Kadim medeniyetimiz; aileyi ayakta tutan, toplumu güçlü kılan ve hayatımıza yön veren değerlerle doludur. Türk toplumunda kadın, yalnızca ailenin değil, insanlığın da temel direğidir. Sevginin, merhametin ve fedakârlığın en güçlü temsilcisidir. Kadına yönelik şiddetin temelinde, ne yazık ki bu değerlerin yeterince içselleştirilememesi yatmaktadır. Bizler, tüm kamu kurumlarımız ve toplumun her kesimiyle el ele vererek, 'şiddete sıfır tolerans' anlayışıyla kadına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki; kadının mutlu, güvende ve huzurlu olmadığı bir dünyada gerçek mutluluktan söz etmek mümkün değildir.'

Toplantı, ortak sorumluluk bilinciyle atılacak adımların değerlendirilmesiyle sona erdi.

Kaynak : PERRE