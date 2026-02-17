Artan yağışlarla birlikte su seviyelerinde yaşanan yükselişin memnuniyet verici olduğunu belirten Başkan Hallaç, yıllardır akmayan bazı çeşmelerin yeniden suya kavuşmasının verilen emeğin en somut göstergesi olduğunu ifade etti.

Haydaran Su Alma Yapısında açıklamalarda bulunan Başkan Hallaç, belediye ekiplerinin her yaz döneminde hemşerilere kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temin edebilmek adına 7 gün 24 saat sahada görev yaptığını vurguladı. Özellikle geçtiğimiz günlerde etkili olan aşırı yağışlar sonrası meydana gelen heyelana da değinen Hallaç, sürecin ekiplerin titiz ve hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındığını kaydetti.

'Su hayattır' anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Başkan Hallaç, su kaynaklarını korumanın ve gelecek nesillere sağlıklı şekilde ulaştırmanın en önemli sorumlulukları olduğunu dile getirdi.

Açıklamasının sonunda yaklaşan Ramazan ayına da değinen Hallaç, Ramazan-ı Şerif'in Kahta'ya, ülkeye ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunarak tüm vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti.

Kaynak : PERRE