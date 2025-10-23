Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Fen Lisesi öğrencileriyle okul pansiyonunda düzenlenen akşam yemeğinde buluştu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Vali Varol, öğrencilerle sohbet ederek onların fikirlerini, hayallerini ve geleceğe dair hedeflerini dinledi.

Gençlerin Türkiye'nin aydınlık yarınlarının birer ışığı olduğunu vurgulayan Vali Varol, 'Eğitim, toplumumuzun en güçlü temellerinden biridir. Sizler, ülkemizi yarınlara taşıyacak en kıymetli değerlerimizsiniz. Sizlerin azmi ve enerjisi, yarınlara dair umutlarımızı güçlendiriyor. Başarılı olmanın yolu çalışmaktan, azimden ve inanmaktan geçiyor. Bu azim ve kararlılığın sizlerde fazlasıyla bulunduğuna inanıyorum. Derslerinizde ve geleceğinizde sizlere başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.

Program, öğrencilerle yapılan samimi sohbetin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

