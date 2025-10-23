İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşıları yurt dışında bulunan organize suç örgütü üyelerine yönelik İstanbul merkezli 9 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendiğini ve 42 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucu İstanbul, Adana, Samsun, Siirt, Kocaeli, Ankara, İzmir, Tekirdağ ve Aydın'da gerçekleştirilen operasyonlarda 42 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin, maskeli şekilde çalıntı araç veya motosiklet kullanarak kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, yağma ve yağma amaçlı iş yeri kurşunlama suçlarını işledikleri tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, istihbarat birimleri ve güvenlik güçlerinin koordineli çalışmalarıyla hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

