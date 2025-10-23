Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen projeli dosya kapsamında uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde kullanma suçundan daha önce yakalanarak haklarında yasal işlem yapılan 15 şahsın ardından, 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda; metamfetamin, sentetik ecza hapı, 4 tabanca, 1 pompalı tüfek, bu silahlara ait çeşitli çap ve özellikte fişekler, kesici aletler ile tarihi eser niteliğinde sikkeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

Kaynak : PERRE