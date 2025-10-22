“12 Yıl Yargılanmak Üzere İddianame Hazırlanıyor”



Doğan, açıklamasında Tutdere’nin karşı karşıya kaldığı iddianameyi eleştirerek şunları söyledi:

“Şimdi memleketimizin evladı Abdurrahman Tutdere'yi bu yargı kumpaslarına kurban etmeye çalışıyorlar. Değerli Adıyamanlılar, yargı sopasıyla beraber hepimizin de duyduğu gibi on iki yılla yargılanmak üzere iddianame hazırlanıyor.”



“Abdurrahman Tutdere Milletin Cebini Korudu”



CHP İl Başkanı, Tutdere’nin AKP belediyeleriyle iş yapan müteahhitlere karşı duruşunu şöyle anlattı:

“Bütün AKP Belediyeleriyle iş yapan müteahhitlere çık git kapıdan dedi. Ben seninle çalışmıyorum. Çünkü senin yaptığın işlere ödenen paralarla biz zaten kendi çöp arabalarımızı alırız. Kendi imkanlarımızla zaten bu memleketi temizleriz. Ne yaptı, kapıyı gösterdi. Milletin cebinde ki parayı bir müteahhite aktarmadı. Ben bu müteahhitle çalışmıyorum dedi.”



“Tutdere Haksız Yargılanıyor, Kadrolarına Kefiliz”



Doğan, Tutdere’nin karşılaştığı muameleye tepki göstererek şunları ekledi:

“Ama bunlar buna rağmen sanki Sayın Abdurrahman Tutdere diğer belediyeler gibi bu adamla çalışmış gibi muamele gördü. Bugün iddianame de Sayın Tutdere için 12 yıl yargılanma talebi var. Sayın Abdurrahman Tutdere bir daha söylüyorum çiğ yememiştir ki karnı ağrısın. Kadrolarına da sonuna kadar kefiliz. Göreceksiniz ki Abdurrahman Tutdere haklı çıkacak.”