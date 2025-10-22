Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Birlik Olma Zamanı: Umudu Gazze'ye Taşıyoruz' kampanyası kapsamında, Özel Adıyaman Egebil Koleji öğrencileri ve öğretmenleri tarafından düzenlenen kermes devam ediyor.

Kermesi ziyaret eden İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, emeği geçen öğrenci, öğretmen ve velilere teşekkür ederek, 'Gazze'deki kardeşlerimize umut olmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Adıyaman'daki eğitim camiamızın bu anlamlı duyarlılığı bizleri gururlandırıyor' dedi.

Kermeste, öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından hazırlanan ürünler satışa sunuluyor. Elde edilen gelirlerin doğrudan Filistin'e ulaştırılması hedefleniyor.

