Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 11. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı öncesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Vali Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mehmet Beytur, kamu kurumları il müdürleri ile basın mensupları katıldı.

'Bir Kitap Bin Umut' mottosuyla gerçekleştirilecek fuar, 31 Ekim-9 Kasım tarihleri arasında Orduzu Pınarbaşı Fuar Alanı'nda kitapseverlerle buluşacak. Fuarda 320 yayınevi stant açacak, 340 yazar katılım sağlayacak. Ayrıca 340 imza etkinliği, 75 söyleşi, 120 okul-yazar buluşması ve 30 yazar-STK buluşması gerçekleştirilecek. Kitapseverler, fuar boyunca edebiyat dünyasının önemli isimleriyle bir araya gelecek.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vali Vali Vali Yavuz, kültür ve sanat etkinliklerinin özellikle kitap sevgisi ve okuma alışkanlığının çocuk ve gençler tarafından benimsenmesinde büyük önem taşıdığını belirterek, hedeflerinin, çocuk ve gençleri daha fazla kitap ve bilgiyle buluşturmak olduğunu ifade etti.

Vali Yavuz, kitabın iyileştirici ve ufuk açıcı etkisinin nesiller tarafından yeterince değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in öncülüğünde, valilik, ilçe belediyeleri ve tüm kamu kurumlarının fuara sahip çıkacağını aktardı.

Vali Yavuz, şehir planlaması ve kültürel faaliyetlerin Malatya'yı yeniden cazibe merkezi haline getireceğini belirterek, 'Amacımız Malatya'yı bölgenin merkez şehri yapmak. İlimize yapılacak kültür, sanat ve diğer festivaller ile kongreler, şehrin merkezi konumunu güçlendirecek ve cazibe oluşturacak. Önümüzdeki 10 yıl içinde şehir hak ettiği yere kavuşacak. Yeni bir şehir tasarlıyoruz. Malatya'nın geleceğini son derece aydınlık ve parlak görüyorum' dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, fuarın Malatya'nın kültürel hayatına yön veren en önemli organizasyonlardan biri olduğunu vurguladı. Başkan Er, 2012 yılında ilk kez düzenlenen fuarın her geçen yıl büyüyerek günümüze geldiğini ve bu yıl 11'incisini gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını ifade etti.

Bu yılki fuarın Malatya Valiliği öncülüğünde, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve tüm kurumların iş birliğiyle 31 Ekim-9 Kasım tarihleri arasında 15 bin metrekarelik Orduzu Pınarbaşı Fuar Alanı'nda yapılacağını belirten Başkan Er, fuarın temasının 'Bir Kitap, Bin Umut' olduğunu söyledi. Başkan Er, kitapların yalnızca bilgi kaynağı değil, aynı zamanda umut ve ilham kaynağı olduğunu belirterek, depremin izlerini silmeye çalıştıkları bu dönemde kültürün ve sanatın insan ruhuna kattığı değerin önemine dikkat çekti.

Geçen yıl düzenlenen 10. Malatya Anadolu Kitap Fuarı'nın şehirde adeta bir dönüm noktası olduğunu hatırlatan Başkan Er, bu yıl 320 yayınevi, 340 yazar, 340 imza etkinliği, 75 söyleşi, 120 okul-yazar buluşması ve 30 yazar-STK buluşmasıyla Malatya'yı yeniden kültür ve edebiyat merkezi yapmayı hedeflediklerini açıkladı. Başkan, her yaş grubuna hitap eden etkinlikler ve özel panellerle dolu dolu bir programın ziyaretçileri beklediğini söyledi.

Başkan Er ayrıca, Malatya'nın sadece kayısı diyarı olmadığını, kültür, sanat ve bilginin de merkezi olduğunu belirterek, fuara destek veren tüm paydaşlara teşekkür etti. Başkan Er, fuar kapsamında Malatya Fotoğraf Sanatçıları Derneği ile bir fotoğraf yarışması ve sergisi düzenleneceği, basın ofisi kurulacağı, konteyner kentlerde ve öğrenci topluluklarıyla etkinlikler yapılacağı, hasta ve refakatçilerine yönelik aktivitelerin de gerçekleştirileceği bilgisini verdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, 'Malatya kültür ve düşünce şehri. Kemal Tahir, Malatya cezaevinde en güzel kitabını yazmıştır. Deprem ve Covid ile sarsılan bu alanı ayağa kaldırmak istiyoruz' ifadelerini kullandı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, fuarın deprem sonrası Malatya'ya moral sağlayacağını belirtti. Prof. Dr. Akpolat, üniversite olarak ciddi bir öğrenci katılımı planladıklarını, seferler düzenleyerek öğrenci trafiğini yöneteceklerini ve gelen yazar ve fikir insanlarını öğrencilerle buluşturacaklarını ifade etti.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ise, 'Üniversite olarak öğrenci topluluklarımızla kitap fuarına destek olacağız. Duyurularımızı yaptık. Hocalarımızla fuara katılacağız.' dedi.

Fuar, 31 Ekim'de açılacak ve 9 Kasım'a kadar 10.00-20.00 saatleri arasında kitapseverleri ağırlayacak. Etkinlikler kapsamında yazar buluşmaları, imza günleri, söyleşiler, fotoğraf yarışması ve sergiler gerçekleştirilecek.

