2026 yılı asgari ücretiyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan farklı rakamlarla kamuoyuna asgari ücretle ilgili önerilerini açıkladı. Erbakan kamudaki tasarrufla 45 bin TL önerirken, Babacan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileriyle en az 33 bin TL önerdi.

'Kamudaki İsraf Önlenirse Asgari Ücretin 45 Bin TL'ye Çıkarmak Mümkün'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, kamudaki harcamalarda israfın önlenmesi ve faiz giderlerinin azaltılması durumunda asgari ücretin rahatlıkla artırılabileceğini söyleyerek, 'Kamudaki israfa, yüksek şatafata giden harcamalardan kısılırsa, sadece faize giden yıllık 2 trilyon TL'nin çok az bir kısmıyla bile asgari ücreti işverene yük getirmeden 45 bin TL'ye çıkarmak mümkün olur' dedi.

Erbakan ayrıca, iki asgari ücretlinin toplam gelirinin bir hanede yoksulluk sınırını karşılaması gerektiğini belirterek 'Bu nedenle 45 bin TL adil bir rakamdır' ifadesini kullandı.

'Asgari Ücret En Az 33 Bin TL Olmalı'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise, Haberler.com stüdyosunda katıldığı programda, 2026 yılı asgari ücretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Babacan, TÜİK verilerine dayalı hesaplamalarla asgari ücretin en az 33 bin TL olması gerektiğini belirterek, 'Geçen yıldan yüzde 15'lik bir hak, bu yılın enflasyonu ve ekonomik büyümeden gelen pay eklendiğinde toplam artış yüzde 50'ye ulaşıyor. Bu durumda 22 bin TL olan mevcut ücretin en az 33 bin TL'ye çıkması gerekir' dedi.

Babacan, TÜİK'in enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığının altını çizerek, 'Gerçek enflasyon açıklanmadıkça adil bir artış yapılamaz. Bu hesap TÜİK rakamlarına göre yapıldı ama doğruyu söylemiyorlar' ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ekonomistler enflasyon oranı ve büyüme verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2026 yılı asgari ücretinin netleşeceğini belirtiyor.

Kaynak : PERRE