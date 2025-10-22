Adıyaman Havalimanı'nda düzenlenen uçak düşme tatbikatı, ekiplerin hızlı müdahalesiyle gerçeği aratmadı. Tatbikat ARFF, AFAD ve Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonuyla gerçekleştirildi. Senaryo gereği bir uçağın düştüğü, yangın çıktığı ve çok sayıda yaralının olduğu varsayıldı.

Havalimanı ARFF (Havaalanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele) personeli tarafından organize edilen tatbikata, yerel emniyet birimleri, sağlık ekipleri, yer hizmetleri, yakıt ikmal ve diğer havalimanı birimleri katıldı. Tatbikat sırasında ekipler, uçaktan güvenli tahliye, yangına müdahale ve yaralıların kurtarılması gibi adımları uyguladı.

Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ve diğer koordineli birimler, tatbikat sayesinde afet ve acil durumlara hazırlık seviyelerini güçlendirdi.

Kaynak : PERRE