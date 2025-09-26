BM Gündemi: Filistin Tanınmaları, İki Devletli Çözüm ve Bölgesel Dosyalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yılki Genel Kurul’a Gazze ve Filistin meselesinin damga vurduğunu belirterek, Birleşik Krallık ve Fransa başta olmak üzere 10 Batılı ülkenin Filistin’i tanıma kararlarına dikkat çekti:

“Özellikle Güvenlik Konseyi üyesi iki ülkenin tanıma kararları tarihi niteliktedir. Bu noktaya gelinmesinde, doğru tarafta duran ülkelerin diplomatik gayretlerinin payı büyüktür. Filistin’i tanıyan ülke sayısı 150’nin üzerine çıktı.”

Genel Kurul konuşmasında KKTC’nin meşru hakları, Suriye ve Ukrayna dosyaları ile Türkiye’nin bölgesel istikrar rolüne değindiğini belirten Erdoğan, New York’ta Türk-Amerikan toplumu ve iş dünyası ile de bir araya geldiklerini kaydetti.

Washington Zirvesi: 100 Milyar Dolar Ticaret Hedefi, Savunma İş Birliği ve Gazze

Beyaz Saray’daki görüşmeyi “samimi, yapıcı ve verimli” diye niteleyen Erdoğan, ticaret ve yatırım başlığında 100 milyar dolar hedefinin altını çizdi:

“Gümrük vergilerinin gözden geçirilmesi dahil ticareti kolaylaştırıcı adımları ele aldık. Savunma alanında iş birliğinin önünü açacak adımları da yapıcı bir bakışla irdeledik.”

Görüşmenin ana dosyalarından birinin Gazze’de ateşkes ve kalıcı barış olduğunu vurgulayan Erdoğan:

“Suriye’de istikrarın muhafazası ve Orta Doğu’da barış için kapsamlı bir fikir teatimiz oldu. Washington’dan memnun ayrılıyoruz; atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzel bir ziyaretti.”

‘Trump’ın Küresel Barış Vizyonunu Destekliyorum’

Erdoğan, Türk-Amerikan ilişkilerinde karşılıklı saygı temelinin önemine değindi:

“Sayın Trump açık konuşmayı seven bir siyasetçi. 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefi için siyasi irade mevcut. Gazze’de akan kanın durması noktasında da ortak bir anlayış var. Trump’ın küresel barış vizyonunu destekliyorum.”

Gazze: ‘İki Devletli Çözüm Kalıcı Barışın Formülüdür’

Gazze başlığında ateşkes ve iki devletli çözüm vurgusunu yineleyen Erdoğan:

“Çocukların ve sivillerin hayatını kaybettiği tabloyu güvenlik gerekçesiyle izah etmek mümkün değil. İki devletli çözüm bölgede kalıcı barışın formülüdür. Gazze’ye adil ve kalıcı barış gelene kadar konuyu gündemde tutacağız.”

BM kürsüsünde paylaşılan Gazze fotoğraflarının “zulmün çıplak gerçekliğini” yansıttığını söyleyen Erdoğan, Filistin’i tanıma adımlarının uluslararası baskıyı artırarak somut karşılık bulması gerektiğini ifade etti:

“Zulmün karşısında tarafsız kalmak zalimi cesaretlendirir. Tanıma kararlarının amacına ulaşması için birlikte tutum şart.”

Barış Odaklı Dış Politika: Ukrayna, Karadeniz Tahıl Koridoru ve Esir Takasları

Türkiye’nin dış politikasının “barış temelli” olduğunun altını çizen Erdoğan, savaşların insan, zaman ve kaynak kaybettirdiğini söyledi:

“Karadeniz Tahıl Koridoru, esir takasları, İstanbul müzakereleri gibi örneklerle sahada sonuç üreten bir diplomasi yürütüyoruz. Akan kan durana kadar çabamızı sürdüreceğiz.”

Türkevi: ‘New York’ta Diplomasi Merkezi’

Erdoğan, Türkevi’nin “diplomasi merkezi” işlevine işaret etti:

“Dostlarımızı en iyi şekilde ağırlıyoruz; çözümün ve adaletin nasıl tesis edileceğini burada dile getiriyoruz. Bu trafik, sözde değil sahada ve masada çözüm üreten bir Türkiye portresi ortaya koyuyor.”

Suriye: ‘Toprak Bütünlüğü, Egemenlik ve Teröre Sıfır Tolerans’

Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Türkevi’ndeki görüşmeye değinerek, egemenlik ve toprak bütünlüğüne vurgu yaptı:

“Araplar, Türkmenler, Kürtler, Sünniler, Nusayriler, Hristiyanlar—tüm kimliklerin yan yana barış içinde yaşadığı bir Suriye istiyoruz. Terör örgütlerinin Suriye’nin geleceğinde yeri yoktur. Yaptırımların kaldırılmasını da önemsiyoruz.”

Doğu Akdeniz ve Mısır’la İş Birliği: ‘Türkiye Masada Söz Sahibi’

Türkiye-Mısır ilişkilerindeki ivmeye ve ortak deniz tatbikatına değinen Erdoğan:

“Türkiye’nin kimsenin egemenliğinde gözü yok; kendi hak ve menfaatlerini korumakta kararlı. Akdeniz kaynaklarında kazan-kazan ilkesiyle iş birliğine hazırız. Türkiye artık masada söz sahibi, karar alıcı, yön verici bir güçtür.”

İkinci uçak gemisi projesine ilişkin takvimle ilgili ise:

“Zaman vermek abartılı olur; 1–2 yıl içinde gemimizi bitirmeyi öngörüyoruz.”

Kıbrıs: ‘Federasyon Defteri Kapandı—İki Devletli Çözüm’

Erdoğan, KKTC seçimleri öncesi Ankara’nın yaklaşımını yineledi:

“Federasyon defteri kapandı. Kıbrıs Türkü azınlık olmayı kabul etmez. Ada’da iki ayrı devletin varlığının kabulü tek gerçekçi çözümdür. Anavatan ve garantör olarak Kıbrıs Türkü’nü yalnız bırakmayız.”

‘İç Cephe’ Mesajı ve ‘Terörsüz Türkiye’ Hedefi

Geçtiğimiz yıl verdiği “iç cephe” mesajını hatırlatan Erdoğan, milli birlik vurgusunu yineledi:

“Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ilerliyoruz. Milletimizi bölen her girişim, bizi içeriden yıkmak isteyenlere hizmet eder; izin vermeyeceğiz. Savunma sanayi, teknoloji, ekonomi dâhil her alanda atılımlar sürecek. Hedefimiz, nesillere tam bağımsız ve müreffeh bir Türkiye bırakmak.”

Ziyaretin Genel Değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ikili ilişkiler, bölgesel barış ve ekonomik iş birliği başlıklarında somut ilerlemeler kaydettiğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Washington’dan memnun ayrılıyoruz. Bu ziyaret, atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar başarılı ve verimli geçti. BM temaslarımız ve Beyaz Saray görüşmemizde ülkemiz, milletimiz ve bölgemiz için hayırlı kararlar aldığımıza inanıyorum.”

Kaynak : PHA