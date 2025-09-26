Şeriban ÖZÇAKMAK – AK Parti Adıyaman Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Resul Kurt, dün Sultangazi’de düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında yoğun bir program gerçekleştirdi.

Program çerçevesinde; esnaf, pazarcı ve iş insanlarıyla bir araya gelen Kurt, bölgedeki işyerlerini ziyaret ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Adıyaman Sanayici ve İş Adamları Derneği ile Çiğ Köfte Üreticileri Derneği Çiğ-Der'de Adıyamanlı iş adamları ile buluştu.

Milletvekili Kurt, gün boyu süren ziyaretlerinde ayrıca sivil toplum kuruluşlarını ve muhtarları da ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Mahallelerin ihtiyaçları, yerel hizmetler ve vatandaşların beklentileri hakkında görüş alışverişi yapan Kurt, bu taleplerin takipçisi olacağını ifade etti.

Milletvekili Resul Kurt, “Türkiye Yüzyılı vizyonu; sadece büyük projeler ve yatırımlar değil, aynı zamanda mahalle mahalle, sokak sokak vatandaşlarımızın yanında olmaktır” İfadelerini kullandı.

Milletvekili Resul Kurt, Sultangazi’de gördüğü ilgi ve samimiyetten dolayı tüm hemşehrilerine teşekkür etti.

Kaynak : PHA