Şeriban ÖZÇAKMAK ­– Adıyaman Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve deprem anında yaşanabilecek senaryoların canlandırıldığı tatbikatta, kurumların koordineli çalışmaları ve hızlı müdahaleleri dikkat çekti.

Tatbikat, 30 Personel ve 4 Araçla Gerçekleştirildi

Tatbikata Adıyaman Belediyesi, Afet İşleri ve İtfaiye Müdürlükleri bünyesinde görev yapan 30 kişilik arama kurtarma personeli ve 4 araçla katıldı. Senaryo gereği enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması ve ilk yardım müdahalelerinin gerçekleştirildiği tatbikatta, özellikle kadın arama kurtarma personelinin sergilediği müdahale becerileri katılımcılardan takdir topladı.

Kurumlar Arası Koordinasyon Ön Planda

Belediye arama kurtarma ekipleri, tatbikat kapsamında yıkılan binalarda arama-kurtarma ve yangın söndürme çalışmaları yaparken, teknolojik ekipmanlarla enkaz altındaki yaralılara müdahale etti. AFAD, UMKE ve 112 ekipleri ise çıkarılan yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Jandarma ise çevre güvenliğini sağlayarak tatbikatın güvenli şekilde yürütülmesine katkı sundu.

“Büyük Bir Yıkım Yaşamış Bir Kent Olarak Daha Tedbirli Olmak Zorundayız”

Tatbikatla ilgili değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 6 Şubat depremlerine atıfta bulunarak, “Depreme hazırlıklı bir şehir olmak, ancak eğitimli ekipler ve güçlü iş birliğiyle mümkündür. Bugün gerçekleştirilen tatbikat, kurumlarımız arasındaki koordinasyonu güçlendirmek ve sahadaki müdahale kabiliyetimizi geliştirmek adına çok kıymetliydi. Büyük bir yıkım yaşamış bir kent olarak daha tedbirli olmak zorundayız. Adıyaman Belediyesi olarak afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmayı önceliğimiz görüyoruz. Afet İşleri Müdürlüğümüz, itfaiyemiz ve tüm paydaş kurumlarımızla vatandaşlarımızın can güvenliğini korumak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Katılımcılardan Değerlendirmeler

Hilal Dağ (Belediye arama kurtarma personeli):

“Deprem sonrası en kritik zaman olan ilk 72 saatte yapılması gerekenleri uygulamalı olarak gerçekleştirdik. Kadın olarak bu ekipte yer almak ve insanlara yardımcı olmak benim için gurur verici.”

Uğur Bal (Belediye arama kurtarma personeli):

“Tatbikatta tespit, yol açma, yangın söndürme ve yaralıların UMKE ekiplerine teslim edilmesi senaryosunu başarıyla uyguladık.”

Fatma Durgut (UMKE sorumlusu):

“KBRN ve enkazdan hasta kurtarma senaryoları tam bir koordinasyon içinde hayata geçirildi.”

