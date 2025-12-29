Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gerger İlçe Başkanı Hasan Kut Aslan, ilçede uyuşturucu ile mücadele konusunda dikkat çeken sert bir açıklamada bulundu. Aslan, 'Bu saatten sonra Gerger'de uyuşturucu satan veya imal eden kim varsa karşısında beni bulacak' diyerek, uyuşturucu ile bağlantılı kişi ve yapılara karşı açık mücadele başlattığını ilan etti.

Kamuoyuna açık bir uyarı ve ilan niteliği taşıyan açıklamasında Aslan, uyuşturucunun toplumun geleceğine yönelik büyük bir tehdit olduğunu vurgulayarak, Gerger'de bu konuda artık sessiz kalınmayacağını belirtti.

Hasan Kut Aslan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Uyuşturucu; bu milletin evladına, ocağına ve geleceğine kurulmuş en alçak tuzaktır. Bu tuzağı kuranlarla artık hesaplaşma vakti gelmiştir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde, ülkemizde olduğu gibi Gerger'imizde de; uyuşturucu imal eden, uyuşturucu satan, uyuşturucu temin eden, uyuşturucuya aracılık eden, doğrudan ya da dolaylı yollardan bu pisliğe eli değen herkesin üzerine gideceğimi buradan ilan ediyorum.'

Aslan, mücadelede hiçbir ayrım gözetmeyeceğini vurgulayarak açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

'Gerger'de; en üst kademeden en alt kademeye kadar kim bu bataklıkla ilişkiliyse, kim bu zehri gençlerimize bulaştırıyorsa, gölgesinden çok benden sakınsın. Ben bu mücadelede geri adım atmam. Sessiz kalmam. Görmezden gelmem. Üstünü örtmem.'

MHP Gerger İlçe Başkanı Aslan, 'Uyuşturucu ile işi olanlar için Gerger artık güvenli bir alan değildir. Bu bir rica değil, bu bir temenni hiç değildir bu açık bir ilandır.Bu zehri üretene de, taşıyana da, satanına da, göz yumana da savaş açtım' ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, ilçede uzun süredir uyuşturucu konusunun gündeme taşınması için yazılarıyla mücadele eden bazı yerel kalemler ve vatandaşlar, Aslan'ın açıklamasını desteklediklerini ifade etti. Yapılan değerlendirmelerde, bu çıkışın 'geç kalınmış ancak önemli' bir adım olduğu belirtilirken, mücadelenin kararlılıkla ve kimseye ayrıcalık tanınmadan sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Kamuoyunda, söz konusu açıklamanın ardından yetkili kurumların ve ilgili mercilerin atacağı adımlar merakla bekleniyor.

Kaynak : PERRE