Kaza, akşam saatlerinde Kahta-Diyarbakır karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Diyarbakır yönüne seyir halinde olan Muzaffer Kartal yönetimindeki 47 AAD 732 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sedef Erdoğan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Erdoğan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybetmiş olarak bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Erdoğan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Muzaffer Kartal ise jandarma ekiplerince gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak : PERRE