Destici, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Konferans Salonu'nda partililere hitap ettiği konuşmasının bir bölümünde söz konusu iddiayı gündeme getirerek şu ifadeleri kullandı:

'Bir sanatçı Gülben Ergen, Adıyaman'da bir etkinliğe katıldı. Vatandaşlarla halay çeken Ergen, yanındaki kişinin tesettürlü olduğunu görünce elini bıraktı. Tesettürlü kadın elini tekrar tutmaya çalışıyor, o elini tekrar itiyor ve elini tutmuyor ama öbür tarafta açık olan kadının elini tutuyor ve onunla halay çekiyor. İşte bunların anlayışı bu değerli arkadaşlar. Bunlar bizden değil. Aslında ben şunu söylemek isterdim, daha fazla konuşmayı istemiyorum ama o adı geçen kişinin hayatı ortada. Daha doğrusu hayatsızlığı ortada. Her türlü ahlaksızlığı yaşamış hayatı boyunca. Aslında bizim bacılarımızın, analarımızın onun elini tutmaması, hatta onu halaya sokmaması gerekiyor.'

Destici'nin bu sözleri, kongre salonunda partililer tarafından alkışlarla karşılandı.

İddia anaokulu açılışı sonrası gündeme gelmişti

Tartışma, Gülben Ergen'in başkanlığını yürüttüğü Çocuklar Gülsün Diye Derneği tarafından Adıyaman'da açılan 60'ıncı anaokulu sırasında çekilen görüntüler üzerinden başlamıştı. Açılış programında halay çekildiği sırada Ergen'in yanındaki başörtülü bir kadının elini bilerek tutmadığı iddia edilmiş, bu görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Söz konusu iddia bazı medya kuruluşlarında da haberleştirilmişti.

Gülben Ergen iddiaları reddetti

Gülben Ergen, iddialara sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla sert şekilde tepki göstermişti. Ergen, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

'Bunlar gibiler yüzünden ülke birbirini ötekileştirir oldu!

Cahil!

Özür dile özür!

Benim için insanlar ikiye ayrılır:

İyi insanlar.

Kötü insanlar.

Halay çeken genç kızlarımızla dalıp gitmişim.

Elini tutmadığım kadın diye bir şey olamaz.

Kötü niyetinizde boğulun!

İnsanları ne giydikleri ya da giymedikleri üzerinden yargılamam.

Yargılayan cahiller ordusu zavallısınız!'

Ergen, ayrıca anaokulu açılışında yaptığı konuşmada, 'Ülke gündeminde bu kadar kötülüğün olduğu bir dönemde Çocuklar Gülsün Diye Derneği bir ışık kümesi gibi parlamaya devam ediyor' ifadelerini kullanmıştı.

Tartışma yeniden alevlendi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Adıyaman'daki kongre konuşmasında konuya ilişkin sert ifadeler kullanmasının ardından, Gülben Ergen ile ilgili tartışma sosyal medyada ve kamuoyunda yeniden gündeme geldi.

