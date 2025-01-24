MHP İl Başkanı: “Liderimizin Emrindeyiz”

MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, Gerger teşkilatının MHP’ye katılımıyla ilgili şunları söyledi:

“Sayın Genel Başkanımızın çağrısı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde etle kemiğe büründü. Bizler Güneydoğu teşkilatları olarak liderimizin emrinde, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Terörle mücadelede kararlılığımız tamdır. Liderimizin de dediği gibi ya teröristler silahlarını teslim edecek ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömüleceklerdir. Bu mücadelede MHP olarak her zaman kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.”

Aziz Çelik: “MHP’nin Çağrısı Bizim İçin Çok Kıymetli”

MHP’ye katılım kararıyla ilgili açıklamalarda bulunan İYİ Parti Gerger İlçe Başkanı Aziz Çelik, İYİ Parti Genel Merkezi’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde terörle mücadele konusundaki duruşunu eleştirerek şunları kaydetti:

“Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan ve terörden en fazla etkilenen vatandaşlar olarak MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı bizim için çok kıymetlidir. Sayın Bahçeli'nin terörü bitirmek için yaptığı anlamlı çıkışa İYİ Parti Genel Merkezi’nin de katkı sunmasını bekledik. Ancak katkı sunmak bir yana, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nun süreci sabote eden açıklamaları, bizleri derinden yaraladı. Yapılan bu haksız muameleye sessiz kalmamız mümkün değildi. Bu sebeple İYİ Parti Gerger teşkilatı olarak istifa edip Milliyetçi Hareket Partisi’ne katıldık.”

"MHP Güneydoğu’da Güçleniyor"

Gerger teşkilatının MHP’ye katılımıyla birlikte, MHP’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki etkisi giderek arttığını ifade eden MHP İl Başkanı Ali Önat, bölgedeki çalışmalara hız vereceklerini belirterek, parti olarak vatandaşlarla daha yakın temas kuracaklarının altını çizdi.

Kaynak : PHA