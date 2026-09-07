Perre Offroad Kulübü üyesi ve doğa tutkunu Ramazan Dündar, Avacık Yaylası'nda gerçekleştirdiği yolculuk sırasında boz ayıyla karşılaştı.

Gece saatlerinde aracın farlarıyla aydınlanan yolda ilerleyen boz ayı, Dündar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

YOLDA BİR SÜRE KOŞTU

Yaklaşık 24 saniyelik görüntüde boz ayının, önündeki araçtan uzaklaşmaya çalışarak yayla yolunda bir süre koştuğu görülüyor.

Aracın önünde ilerleyen ayı, daha sonra yol kenarındaki araziye yönelerek karanlıkta gözden kayboluyor.

Görüntüler, Gerger'in dağlık alanları ve yaylalarındaki yaban hayatı çeşitliliğini bir kez daha ortaya koydu.

YABAN HAYATINA SAYGI ÇAĞRISI

Perre Offroad Kulübü üyeleri, doğa ve offroad faaliyetleri sırasında yabani hayvanların takip edilmemesi, doğal yaşam alanlarında rahatsız edilmemesi ve güvenli mesafenin korunması gerektiğine dikkat çekti.

Avacık Yaylası'nda kaydedilen görüntüler, Gerger'in doğal zenginliklerinin ve bölgedeki yaban hayatının korunmasının önemini de yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak : PERRE