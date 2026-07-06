Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Kaşyazı Köyü girişinde çıkan yangın üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi. Köy girişinde başlayan alevlerin yerleşim alanlarına ve evlere ulaşmaması için çalışma başlatan ekipler, yangına müdahale ederek yayılmasını önlemeye çalıştı. Kaşyazı, diğer adıyla Lagin Köyü girişinde meydana gelen yangının bildirilmesiyle kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin yerleşim alanlarına doğru ilerlememesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yangına yapılan müdahalenin ardından bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, alevlerin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. Yangına ilişkin hasar durumuyla ilgili henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Yangın, Gerger ilçesine bağlı Kaşyazı (Lagin) Köyü girişinde çıktı. Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Alevlerin yerleşim alanlarına ve evlere ulaşmaması için müdahale eden ekipler, yangının yayılmasını önlemek amacıyla çalışma yürüttü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları devam etti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.