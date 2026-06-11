ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gerger ilçesinde yaşlı ve engelli vatandaşların maaşlarının Halkbank'a devredilmesinin ardından yaşanan erişim sorunu çözüme kavuştu.

Gerger ilçesinde Halkbank şubesi bulunmaması nedeniyle vatandaşların maaş işlemleri için Kahta'ya gitmek zorunda kalması kamuoyunda tepkiyle karşılanmış, konu sosyal medyada da geniş yankı bulmuştu. Yaşanan mağduriyetin ardından TBMM Divan Üyesi ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan devreye girerek Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil ile görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmeler sonucunda sorunun çözümü için Halkbank Mobil Şube'nin Gerger'de hizmet vermesi kararlaştırıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, '15 Haziran 2026 Pazartesi günü Halkbank Mobil Şubesi Gerger'de hizmet vermeye başlayacak. İlçe merkezi ve köylerde yaşayan vatandaşlarımızın banka kartları teslim edilecek. Kartlarını alan hemşerilerimiz ilçedeki bankamatiklerden maaşlarını rahatlıkla çekebilecek. Gerger'deki sorunun çözümü noktasında duyarlılık gösteren Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil'e teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.