Adıyaman'ın Gerger ilçesinde yaşlı ve engelli vatandaşların maaş ödemelerinde yaşadığı sorun, AK Parti Adıyaman Milletvekili ve TBMM Divan Üyesi İshak Şan'ın girişimleriyle çözüme kavuştu. PTT üzerinden alınan maaşların Halkbank'a devredilmesinin ardından ilçede şube bulunmaması nedeniyle vatandaşların başka ilçelere gitmek zorunda kalması üzerine başlatılan görüşmelerden sonuç alındı.

PTT üzerinden alınan maaşların Halkbank'a devredilmesinin ardından ilçede şube bulunmaması nedeniyle vatandaşların Kahta'ya gitmek zorunda kalması kamuoyunda tepkiyle karşılanmış, konu sosyal medyada da geniş yankı uyandırmıştı.

Yaşanan mağduriyet üzerine TBMM Divan Üyesi ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan devreye girerek Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil ile görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmeler sonucunda, sorunun çözümü için Halkbank Mobil Şube'nin Gerger'de hizmet vermesi kararlaştırıldı.

Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

'15 Haziran 2026 Pazartesi günü Halkbank Mobil Şubesi Gerger'de hizmet vermeye başlayacak. İlçe merkezi ve köylerde yaşayan vatandaşlarımızın banka kartları teslim edilecek. Kartlarını alan hemşehrilerimiz ilçedeki bankamatiklerden maaşlarını rahatlıkla çekebilecekler. Gerger'deki sorunun çözümü noktasında duyarlılık gösteren Halkbank Genel Müdürü Sayın Recep Süleyman Özdil'e teşekkür ediyorum.'

Adıyamanlılar Net

Kaynak : PERRE