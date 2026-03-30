Adıyaman'ın Gerger ilçesinde baharın gelişiyle birlikte doğa yeniden canlanırken, bölgenin sarp kayalıklarında yetişen 'Ayı Nevruzu' çiçek açtı. Bölge halkı tarafından 'Kaya Nevruzu', 'Süsen' ve 'Mamak Çiçeği' isimleriyle de anılan bitki, beyazdan mora yakın renk tonlarıyla kayalık alanları renklendirdi. Zorlu doğa koşullarına rağmen sarp yamaçlar arasında yetişen endemik tür, kısa süreli çiçeklenme dönemiyle dikkat çekiyor.

Adıyaman ve çevre illerde farklı isimlerle bilinen bitki, Gerger'de halk arasında 'Ayı Nevruzu (Kolbızay Heşa)' olarak adlandırılıyor. Baharın habercisi olarak görülen çiçek, her yıl ilkbahar aylarında kısa süreliğine açarak doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Doğa araştırmacısı Ahmet Selim tarafından Gerger'deki kayalıklarda görüntülenen nadir türün, bölgenin biyolojik çeşitliliği açısından önemli bir yere sahip olduğu belirtildi. Uzmanlar, yörede yetişen endemik bitki türlerinin korunmasının doğal mirasın gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Gerger'in doğal zenginlikleri arasında gösterilen Ayı Nevruzu, bahar aylarında ilçenin sarp kayalıklarını süsleyerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

ADIYAMAN (PERRE) - Mustafa KAMIŞ

Kaynak : PERRE