Adıyaman'ın Gerger ilçesinde son günlerde etkili olan yağışlar, ulaşımda aksamalara neden oldu. İlçe merkezindeki Bahçeler yolunda meydana gelen heyelan sonucu yol çökerken, Bahçeler-Gerger yolu ulaşıma kapandı.

Öte yandan Gerger-Tillo Karayolu'nun Gözerek mevkisinde yola taş ve kaya parçaları düştü. Ufak taşların vatandaşlar tarafından kendi imkânlarıyla temizlendiği belirtilirken, yola düşen büyük kayaların insan gücüyle kaldırılamadığı ifade edildi.

Bölgede sürücülerin dikkatli olmaları istenirken, yolun yeniden ulaşıma açılması için ilgili ekiplerin çalışma başlatmasının beklendiği bildirildi.

Kaynak : PERRE