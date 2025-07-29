Gerger ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen orman yangını, binlerce ağacın yok olmasına neden olurken, ilçe genelinde derin üzüntü yarattı. Milliyetçi Hareket Partisi Gerger İlçe Teşkilatı, yaşanan felaketin ardından doğaya sahip çıkmak amacıyla fidan dikim kampanyası başlattığını ilan etti.



‘Bu topraklara sadakat borcumuz var’



MHP Gerger İlçe Başkanı Hasan Aslan, yaptığı yazılı açıklamada, yangının yarattığı tahribata karşı yalnızca seyirci kalmanın kabul edilemez olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:



“Gerger ilçemizde yaşanan orman yangını hepimizin içini dağlamış, sadece ağaçları değil, ciğerlerimizi de yakmıştır. Binlerce ağacın yok olduğu, doğamızın ağır bir yara aldığı bu elim olay karşısında yalnızca seyirci kalmak, bu toprağa ve geleceğimize ihanet olurdu.”



“Bizler, Milliyetçi Hareket Partisi Gerger İlçe Teşkilatı olarak bu yangını sadece bir felaket değil, aynı zamanda bir yeniden doğuş vesilesi olarak görüyoruz. Bu topraklara sadakat borcumuz var.”



1000 fidanlık kampanya başlatılıyor



Açıklamada, yangında yok olan binlerce ağacın anısına, ilçenin çeşitli noktalarında 1000 fidanın toprakla buluşturulacağı duyuruldu. Kampanya kapsamında yapılacak çalışmaların şu şekilde planlandığı belirtildi:



Fidan dikimi, Orman Müdürlüğü ile koordineli şekilde gerçekleştirilecek.



Çalışmalara gönüllü gençler, vatandaşlar ve teşkilat mensupları katılacak.



Fidanların dikileceği alanlarda düzenli bakım çalışmaları yapılacak.



‘Doğayı yeniden dirilteceğiz’



Yangını çıkaranlara karşı doğayı sahiplenerek karşılık vereceklerini vurgulayan Hasan Aslan, “Yangını çıkaranlar doğayı yok etmek istese de, biz vatan sevdalıları olarak doğayı yeniden dirilteceğiz. Çünkü biliyoruz ki: ‘Bir ağaç dikmek, sadece toprağa değil; umuda, inanca, geleceğe tohum atmaktır’” dedi.



‘Yeşertme seferberliğine davet ediyoruz’



Yangına müdahale eden tüm ekipleri minnetle andıklarını belirten MHP Gerger İlçe Başkanı Aslan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:



“Yangına canla başla müdahale eden tüm kahramanlara minnettarız. Ve bu topraklara vefa borcu olan herkesi, yeşertme seferberliğimize davet ediyoruz.”



MHP Gerger İlçe Teşkilatı’nın başlattığı bu girişim kapsamında fidan dikim etkinliklerinin önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

Kaynak : PHA