Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi, il genelinde ulaşım altyapısını güçlendirme ve yol standartlarını yükseltmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Gerger ilçesine bağlı Kesertaş Köyü'nde başlatılan BSK asfalt kaplama çalışmaları tamamlanarak yol vatandaşların hizmetine sunuldu.

KÖY İÇİ VE BAĞLANTI YOLLARI ASFALTLANDI

Kesertaş Köyü'nde köy içi ve bağlantı yollarında gerçekleştirilen BSK asfalt çalışmasıyla ulaşım altyapısı yenilendi.

Yapılan çalışmayla bölge sakinlerinin daha konforlu, güvenli ve uzun ömürlü bir ulaşım imkanına kavuşması amaçlandı.

'YENİ YOLUMUZ HAYIRLI OLSUN'

Adıyaman Valiliği ve İl Özel İdaresi bünyesinde yürütülen yatırımların kırsal kesimde yaşam kalitesini artırmayı hedeflediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

'Gerger ilçemize bağlı Kesertaş Köyümüzdeki bitümlü sıcak karışım (BSK) asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yolumuz Kesertaş Köyümüze ve Gerger ilçemize hayırlı, uğurlu olsun.'

KÖY SAKİNLERİNDEN TEŞEKKÜR

Köy halkı ve ilçe sakinleri de ulaşım imkanlarını iyileştiren asfaltlama çalışmalarından dolayı Adıyaman Valiliği ile İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak : PERRE