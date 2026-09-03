AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, ilçe ziyaretleri kapsamında Gerger'de bir dizi temasta bulundu.

Özhan'a ziyaretlerinde Gerger Belediye Başkanı Erkan Aksoy, AK Parti Gerger İlçe Başkanı Mehmet Kutlubay, Kadın Kolları Başkanı Sibel Mente ve teşkilat mensupları eşlik etti.

ESNAFIN TALEP VE ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ

Programına esnaf ziyaretiyle başlayan Milletvekili Özhan, iş yerlerini gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. İlçede yaşanan sorunlar ile talep ve önerileri dinleyen Özhan, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Kendilerine gösterilen ilgi ve misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özhan, sorunların yerinde tespit edilmesi ve vatandaşlarla doğrudan iletişim kurulmasının önemine dikkat çekti.

GENÇLİK MERKEZİNDE ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI

Gerger İlçe Gençlik Merkezini de ziyaret eden Özhan, burada gençlere yönelik yürütülen eğitim, kültür ve spor faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Gençler ve eğitmenlerle bir araya gelen Özhan, gençlere yönelik çalışmaların önemini vurgulayarak merkez çalışanlarına teşekkür etti.

TEŞKİLATLA KOORDİNASYON VURGUSU

Milletvekili Özhan'ın programındaki bir diğer durak AK Parti Gerger İlçe Başkanlığı oldu. İlçe Başkanı Mehmet Kutlubay ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Özhan, ilçedeki teşkilat çalışmaları ve sahada yürütülen faaliyetler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede vatandaşlarla sürekli temas kurulması, ilçenin ihtiyaçlarının yakından takip edilmesi ve çözüm sürecinde kurumlarla koordineli hareket edilmesi gerektiği vurgulandı.

GERGER BELEDİYESİNDE YEREL HİZMETLER GÖRÜŞÜLDÜ

Gerger Belediyesini ziyaret eden Milletvekili Özhan, Belediye Başkanı Erkan Aksoy ve İlçe Başkanı Mehmet Kutlubay ile ilçede yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Gerger'in ihtiyaçları, devam eden yerel hizmetler ve vatandaşların beklentilerinin ele alındığı görüşmede Özhan, ilçeye yönelik çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Aksoy'a teşekkür ederek başarılar diledi.

KAYMAKAM COŞKUNASLAN'I ZİYARET ETTİ

Gerger programı kapsamında Kaymakam İbrahim Coşkunaslan'ı da ziyaret eden Özhan'a, Belediye Başkanı Erkan Aksoy ve İlçe Başkanı Mehmet Kutlubay eşlik etti.

Ziyarette ilçede devam eden kamu hizmetleri, Gerger'in öncelikli ihtiyaçları ve kurumlar arasındaki koordinasyon ele alındı. Özhan, Kaymakam Coşkunaslan'a misafirperverliği dolayısıyla teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

'VATANDAŞIMIZLA İÇ İÇE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Gerger'deki temaslarını tamamlayan Milletvekili Hüseyin Özhan, ilçelerdeki sorunların yerinde görülmesine ve vatandaşların beklentilerinin doğrudan dinlenmesine önem verdiklerini belirtti.

Adıyaman'ın bütün ilçelerinde saha çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Özhan, vatandaşlarla iç içe olmaya ve teşkilatlarla koordineli şekilde çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak : PERRE