Adıyaman’ın Gerger ilçesinde 9 Ağustos’ta Gözpınar köyü kırsalındaki ormanlık alanda başlayan yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangının gece saatlerinde fark edilmesinin ardından ekipler bölgeye sevk edildi. Yangının söndürülmesi için karadan çok sayıda itfaiye ekibi çalışma yürütürken, havadan müdahale amacıyla yangın söndürme helikopteri de bölgeye gönderildi. Ekiplerin ormanlık alandaki yangını kontrol altına almak amacıyla havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Yangın, Gerger ilçesine bağlı Gözpınar köyünün kırsalındaki ormanlık alanda çıktı. 9 Ağustos’ta gece saatlerinde fark edilen yangının nedeni henüz belirlenemedi.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının yayılmasını önlemek ve alevleri kontrol altına almak amacıyla karadan söndürme çalışması başlatıldı.

Çalışmalara havadan da destek verilmesi için yangın söndürme helikopteri bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin ormanlık alandaki yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.