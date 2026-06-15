Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından Gerger ilçesine bağlı Korulu (Nissibi) Köyü'nde yapımı sürdürülen Jandarma Karakol Komutanlığı Hizmet Binası'nda çalışmalar devam ediyor. Tamamlandığında bölgedeki güvenlik hizmetlerine katkı sunması beklenen projede fiziki gerçekleşme oranının yüzde 40 seviyesine ulaştığı bildirildi.

İl Özel İdaresi tarafından yürütülen proje kapsamında toplam 1.668 metrekare kapalı alana sahip olacak hizmet binasının yapım çalışmaları planlanan takvim doğrultusunda sürdürülüyor.

Yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla birlikte bölgede görev yapan güvenlik birimlerinin daha modern şartlarda hizmet vermesi ve vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, devam eden yatırımın yalnızca güvenlik hizmetlerine değil, bölgedeki kamu hizmetlerinin kalitesine de katkı sağlayacağını belirtti.

Kent genelinde sürdürülen kamu yatırımlarının aralıksız devam ettiğini ifade eden Adıyaman İl Özel İdaresi yetkilileri, vatandaşların yaşam standartlarını yükseltecek projelerin hayata geçirilmeyi sürdüreceğini kaydetti.

Gerger'in önemli yerleşim alanlarından biri olan Korulu Köyü'nde yükselen yeni karakol binasının tamamlanmasıyla birlikte güvenlik hizmetlerinin daha güçlü bir altyapıyla yürütülmesi amaçlanıyor.

Adıyamanlılar Net olarak ilimizde devam eden yatırım ve projeleri aktarmayı sürdüreceğiz.