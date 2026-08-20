Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Gündoğdu Köyü Bodin Mezrası'nda tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen sulama yatırımı tamamlandı. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Adıyaman İl Özel İdaresi iş birliğinde yürütülen “Su Berekettir 3. Faz Sulama Rehabilitasyon Projesi” kapsamında Zergos Kaynağı ve Köy İçi Kapalı Sistem Tarımsal Sulama Tesisi hizmete hazır hale getirildi. Projeyle 250 dekar tarım arazisi sulama imkanına kavuşurken, tesisten 34 çiftçi ailesinin yararlanacağı bildirildi. Kapalı sistemle suyun tarım arazilerine daha kontrollü ve verimli şekilde ulaştırılması, su kayıplarının azaltılması ve bölgedeki tarımsal üretimin desteklenmesi hedefleniyor.

Zergos Kaynağı Kapalı Sisteme Alındı

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında, Gündoğdu Köyü Bodin Mezrası'ndaki Zergos Kaynağı ve köy içi tarımsal sulama sistemi kapalı sisteme dönüştürüldü.

“Su Berekettir 3. Faz Sulama Rehabilitasyon Projesi” kapsamında tamamlanan yatırımla, suyun tarım arazilerine daha etkin ve kontrollü şekilde ulaştırılması amaçlandı.

250 Dekar Tarım Arazisi Sulamaya Açıldı

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Bodin Mezrası'nda 250 dekar tarım arazisi sulama imkanına kavuştu.

Sulama tesisinden 34 çiftçi ailesinin yararlanacağı belirtilirken, yatırımla tarımsal üretim ve verimliliğin artırılması, üreticilerin desteklenmesi ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kapalı sistem sayesinde su kayıplarının azaltılması ve mevcut su kaynağının daha verimli kullanılması amaçlanırken, projenin Gündoğdu Köyü ve çevresindeki tarımsal faaliyetlere katkı sağlaması bekleniyor.