Adıyaman'ın Gerger ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığının “Mutlu Çarşamba” Projesi kapsamında özel bireylere yönelik yüzme etkinliği düzenlendi. Gerger İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlik, ilçede özel bireylere yönelik düzenlenen ilk yüzme faaliyeti oldu. Etkinliğin en dikkat çeken anlarından biri ise otizmli Cabir Ali'nin hayatında ilk kez havuza girmesiyle yaşandı. Suyla ilk kez buluşan Cabir Ali'nin yaşadığı heyecan, şaşkınlık ve mutluluk etkinliğe katılanlara da yansıdı. Programla özel bireylerin sporla buluşması ve sosyal hayata katılımlarının desteklenmesi amaçlandı.

Cabir Ali İlk Kez Havuza Girdi

“Mutlu Çarşamba” Projesi kapsamında düzenlenen yüzme etkinliğinde Cabir Ali, hayatında ilk kez havuza girerek suyla buluştu.

İlk kez havuza girmenin heyecanını yaşayan Cabir Ali'nin mutluluğu etkinliğe katılanlar tarafından da paylaşıldı.

Elüstü: Sporun En Güzel Tarafı Hayata Dokunmaktır

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Elüstü, sporun yalnızca başarı ve madalyadan ibaret olmadığını belirterek özel bireylerin spora erişiminin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.

Elüstü, “Sporun en güzel tarafı, insan hayatına dokunabilmektir. Cabir Ali’nin hayatında ilk kez havuza girerken yaşadığı mutluluk, bizim için en büyük kazanımdır. Bir kişinin bile hayatına dokunabiliyorsak, onun yüzünde bir tebessüme vesile olabiliyorsak yaptığımız işin anlamı çok büyüktür. Sporun herkes için ulaşılabilir olması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.