Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, ilçe programları kapsamında Gerger'i ziyaret ederek köy ve mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan ile ilgili kurum amirlerinin de katıldığı toplantıda, Gerger'e bağlı köy ve mahallelerde yürütülen çalışmalar ile vatandaşların kamu hizmetlerine ilişkin beklentileri ele alındı.

MUHTARLAR TALEPLERİNİ AKTARDI

Samimi bir istişare ortamında gerçekleştirilen buluşmada muhtarlar, temsil ettikleri köy ve mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarını, vatandaşların taleplerini ve çözüm bekleyen sorunlarını Vali Küçük ile Milletvekili Şan'a aktardı.

Toplantıya katılan kurum amirleri, muhtarlar tarafından dile getirilen talepleri tek tek not alarak yapılabilecek çalışmalar ve çözüm yolları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

'VATANDAŞIMIZIN İHTİYACI NEREDEYSE DEVLET OLARAK ORADAYIZ'

Muhtarların vatandaşlarla kamu kurumları arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğine dikkat çeken Vali Küçük, ihtiyaçların yerinde belirlenmesi açısından gerçekleştirilen buluşmaların önem taşıdığını ifade etti.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, 'İlimizin en doğusundan en batısına, vatandaşımızın ihtiyacı neredeyse devlet olarak oradayız' denildi.

Açıklamada, köy ve mahallelerin daha yaşanabilir hale getirilmesi amacıyla muhtarlarla istişare içinde çalışılmaya devam edileceği belirtilerek en ücra yerleşim noktasındaki vatandaşlara kadar kamu hizmetlerinin ulaştırılması için çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak : PERRE