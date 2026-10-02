LPG fiyatlarında yaşanan artış, mutfak tüplerine de yansıdı. 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı üç günlük süreçte 130 TL artarken, piknik tüpünde de fiyat yükseldi.

12 KİLOGRAMLIK TÜP BİN 680 TL'YE ÇIKTI

30 Eylül'de bin 550 TL'den satılan 12 kilogramlık mutfak tüpünün fiyatı, 1 Ekim'de bin 580 TL'ye yükseldi.

2 Ekim itibarıyla yapılan yeni artışla birlikte 12 kilogramlık tüpün fiyatı bin 680 TL'ye çıktı.

Piknik tüpünün fiyatı ise 1 Ekim'de 350 TL'ye, 2 Ekim'de 375 TL'ye yükseldi.

LPG'YE ÖTV ZAMMI GELDİ

1 Ekim'de benzin, motorin ve LPG'ye ÖTV zammı yapıldı. ÖTV artışı benzine 4 TL 15 kuruş, motorine 3 TL 60 kuruş, LPG'ye ise 1 TL 45 kuruş zam olarak yansıdı.

ÖTV artışının ardından LPG'ye 2 Ekim'den geçerli olmak üzere bir zam daha geldi. LPG fiyatları 4 TL 63 kuruş artarken, mutfak tüplerinin fiyatlarında da ikinci artış yaşandı.

'2 BİN TL'Yİ GÖREBİLİR'

Sektör kaynakları, tüp fiyatlarında hızlı bir yükseliş yaşandığını belirterek, '12 kilogramlık tüpün fiyatı yeni yılın ilk aylarında 2 bin TL'yi görebilir' değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak : PERRE