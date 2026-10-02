BBP Adıyaman İl Başkanı Basri Atci, daha önce partisinin Tut İlçe Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Erdoğan'ın İYİ Parti'ye katılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Atci, Büyük Birlik Partisi'nin şahısların değil, ilkelerin, ülkülerin, davanın ve teşkilat disiplininin partisi olduğunu ifade etti.

'SAYGISIZ TUTUM VE DAVRANIŞLARINDAN DOLAYI GÖREVDEN ALINDI'

Ahmet Erdoğan'ın daha önce BBP Tut İlçe Başkanlığı görevinde bulunduğunu hatırlatan Atci, şu ifadeleri kullandı:

'Adıyaman'ımızın Tut ilçesinde daha önce ilçe başkanlığı görevinde bulunan Ahmet Erdoğan, il başkanlığı makamına ve şahsıma yönelik daha önce gerçekleşen saygısız tutum ve davranışlarından dolayı görevden alınmıştır.'

'HİÇBİR MAKAM KİŞİSEL ÇIKARLARIN ÜZERİNDE DEĞİLDİR'

Teşkilatlarda görev almanın dava arkadaşlığı, teşkilat disiplini ve karşılıklı saygı gerektirdiğini belirten Atci, BBP içerisinde hiçbir makamın kişisel çıkarların veya şahsi hesapların üzerinde olmadığını vurguladı.

Atci, 'Bizim için esas olan; Muhsin Başkanımızın bizlere bıraktığı dava anlayışına, teşkilatımıza ve milletimize sadakatle hizmet etmektir' dedi.

'İYİ PARTİ ÜLKEMİZİN DEĞERLİ BİR PARTİSİDİR'

Ahmet Erdoğan'ın İYİ Parti'ye geçişine de değinen Atci, bu kararın Erdoğan'ın kişisel tercihi olduğunu savunarak, 'Ahmet Erdoğan'ın İYİ Parti'ye geçmesinin nedeni kendi şahsi menfaatleridir. İYİ Parti ülkemizin değerli bir partisidir' ifadelerini kullandı.

'ÇALIŞMALARIMIZA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ'

Atci, açıklamasının sonunda BBP Adıyaman teşkilatının birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdüreceğini belirterek şunları söyledi:

'Bizim meselemiz şahıslarla değil, ilkeler ve teşkilat disiplinidir. BBP Adıyaman teşkilatı olarak birlik, kardeşlik, sadakat ve dava şuuru içerisinde çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.'

Kaynak : PERRE