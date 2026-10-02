UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, anıtsal heykelleri ile gün doğumu ve gün batımı manzaralarıyla dünyanın önemli turizm merkezleri arasında bulunan Nemrut Dağı, bu kez özel bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

34 YILLIK NEMRUT EMEKTARINDAN ÖZEL HEDİYE

Nemrut Dağı Milli Parkı'nda 34 yıldır görev yapan ve aynı zamanda fotoğraf sanatçısı olan Bilal Mente, yıllar önce Nemrut Dağı'nda objektifine yansıyan gün batımı fotoğrafını, fotoğrafın çekildiği noktada Büyükelçi Jennifer Anderson'a hediye etti.

Kendisi için hazırlanan sürpriz karşısında şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemeyen Anderson'ın yaşadığı anlar kameralara da yansıdı.

'BENİM İÇİN BÜYÜK BİR MUTLULUK'

Bilal Mente'ye teşekkür eden Büyükelçi Anderson, kendisine sunulan hediyeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Böyle bir hediyeyi bu kadar yüksek bir rakımda almak benim için büyük bir mutluluk' dedi.

Nemrut Dağı'nın tarihi atmosferi ve eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşen buluşma, Büyükelçi Anderson ve programa katılanlar için unutulmaz anlara sahne oldu.

Kaynak : PERRE