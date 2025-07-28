Yangın, 28 Temmuz 2025 akşam saatlerinde Adıyaman merkezde bulunan K19 Konteyner Kent’te meydana geldi. Yangının, elektrik sistemindeki kaçaktan kaynaklandığı tespit edildi. Yangının çevredeki diğer konteynerlere sıçrama riski taşıdığı bildirildi.



Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile polis sevk edildi. Ekipler, kısa sürede olay yerine ulaşarak alevlere müdahale etti. Yangın, büyümeden kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı.



Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıktığı konteynerde maddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında konteyner kentte yaşayan vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.



Elektrik kaçağından kaynaklandığı belirlenen yangına ilişkin teknik ekiplerce inceleme başlatılırken, yetkililer benzer olayların önüne geçilebilmesi için konteynerde bulunulmayan saatlerde, elektrikli aletlerin fişlerinin çekilmesi uyarısında bulundu. Aşırı sıcakların seyrettiği Adıyaman’da, elektrik altyapısının gözden geçirilmesini isteyen vatandaşlar, tedirginliklerini dile getirirken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak : PHA