Olay, 28 Temmuz 2025 günü akşam saatlerinde, Kahta ilçesi Kubilay Okulu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.



Kavgada, Remzi K. vücuduna isabet eden kurşunla yaralanırken, Hamza Ö., Muhammed K., Ramazan K. ve Senem D. ise çeşitli yerlerinden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Polis ekipleri her iki hastanede de güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kavgaya karışan tarafların tespit edilmesi ve olayın nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak : PHA