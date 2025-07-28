Perre Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulunan Ganime Arslan, seramiğe olan ilgisinin kısa sürede profesyonel bir yön kazandığını belirtti. Yaklaşık bir yıldır seramikle ilgilenen Arslan, son iki aydır kendi atölyesinde üretime başladığını ve atölyenin sistematik yapısının giderek oturduğunu ifade etti.



‘Tamamen el yapımı, kişiye özel üretim yapıyoruz’



Seramik üretim sürecinden de bahseden Arslan, atölyede iki farklı tür çamur kullandıklarını belirterek şunları söyledi:



“Döküm çamur ve vakum çamuru kullanıyoruz. Vakum çamuruyla tamamen elde şekillendirilen ürünler yapıyoruz. Döküm çamuruyla ise kalıplardan çıkan kupalar, Türk kahvesi fincanları, kaseler ve çerezlikler üretiyoruz. Tamamen el yapımı ürünler ortaya çıkarıyoruz. Kişisel hediyelik eşyalar, özel tasarımlar yapıyoruz. Atölyemiz şu anda workshoplarla ilerliyor ve bazı kurumlara da ürün temin ediyoruz.”



‘Yoğun ilgi var, geleceğe umutla bakıyoruz’



Yaz mevsimi ve tatil dönemi olmasına rağmen ciddi bir ilgi gördüklerini söyleyen Arslan, atölyeye olan ilgiden memnun olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:



“Yeni olmamıza rağmen güzel bir ilgi var. İlerleyen süreçlerde daha fazla ilgi göreceğimizi düşünüyorum. Gerekli destekleri kapısını çaldığımız her kurumdan gördük. Bazı yasal süreçler devam ediyor ama şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadım.”



‘Adıyamanlılar adresi çok iyi bilir’



İşyerinin konumu hakkında bilgi veren Ganime Arslan, Adıyamanlıların yakından bildiği bir bölgede yer aldıklarını belirtti:



“Bütün Adıyamanlılar bilir. Eski Hastane Caddesi’nden Hisar Düğün Salonu’na varmadan, Hamurcular Halı Saha’nın yanındayız. Adresimiz çok net ve anlaşılır. Atölyemizin adı Vefa Seramik Dünyası.”



Kadın girişimcilere örnek oluyor



Kendi imkânlarıyla kurduğu seramik atölyesinde üretim ve eğitim faaliyetlerini bir arada yürüten Ganime Arslan, özellikle kadınlara yönelik ilham verici bir örnek oluşturuyor. Atölye, hem geleneksel el sanatlarının yaşatıldığı hem de yeni nesil üretim tekniklerinin uygulandığı bir merkez olmayı hedefliyor.



Arslan, yakın gelecekte daha fazla kişiye ulaşarak seramik sanatını tanıtmak, üretim kapasitesini artırmak ve kadınların ekonomik yaşama daha fazla katılımını teşvik etmek istiyor.

Kaynak : PHA