Adıyaman’ın Girik köyüne bağlı Kürk mezrasında hayvancılıkla uğraşan köylüler, altyapı eksiklikleri nedeniyle yaşamlarını sürdüremez hale geldiklerini ifade etti. DEM Parti Adıyaman İl Eş Başkanı Av. Hüseyin Coşkun, Kürk mezrasına giderek köylülerin sorunlarını yerinde dinledi ve Perre Haber Ajansı aracılığıyla kamuoyuna aktardı.



Coşkun: ‘Yol yok, su yok, elektrik yok; ama yetkililer hâlâ sessiz’



DEM Parti Adıyaman İl Eş Başkanı Hüseyin Coşkun, mezrada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bugün merkeze bağlı Girik köyünün Kürk mezrasındayız. Burada vatandaşlarımızın birçok sorun yaşadığını öğrendik ve DEM Partili örgüt olarak bu sorunları yerinde tespit etmek istedik. Geldiğimizde gördük ki burada yol yok, su yok, elektrik yok. Şimdiye kadar hiçbir idari makam bu talepleri dikkate almamış. Buraya zahmet edip bir kere bile gelmemişler.”



“Daha önce 15 hanenin yaşadığı bu mezrada bugün yalnızca 1-2 hane kaldı. Ancak halk yeniden köyüne dönmek, hayvancılık ve tarımla uğraşmak istiyor. Fakat en temel altyapıdan yoksunlar. Gençlerimiz işsizlikten başka şehirlere ya da yurtdışına gidiyor. Kendi topraklarına dönmek isteyen bu insanlar nasıl yaşayacak? Mezralarına bir yol dahi yok.”



“İlgili kurumlara önümüzdeki günlerde başvuruda bulunacağız. Buranın artık bir çalışma programına alınmasını bekliyoruz. Köylülerimizin sesi duyulsun istiyoruz.”



Kemal Taştan: ‘Yolumuz, suyumuz, elektriğimiz yok; başvurularımız sonuçsuz kaldı’

Kürk mezrasında hayvancılıkla uğraşan Kemal Taştan da yaptığı açıklamada uzun süredir süren mağduriyetlerini şu sözlerle dile getirdi:



“Ben buraya kendi imkânlarımla ahır yaptım, hayvanımı getirdim. Köy hizmetlerine yol için başvurdum. Dilekçelerim mevcut. Ancak ne bir makine geldi, ne bir kum döküldü, ne asfalt yapıldı.”



“Şu anda yerinde dönüşüm kapsamında burada evimizi yapıyoruz. Ama yolumuz olmadığı için beton mikseri ya da pompa getiremiyoruz. Altı aydır elle döktüğümüz temelden başka bir şey yapamadık. Suyumuz, elektriğimiz yok. Trafo hırsızlar tarafından çalındı, mahkemelik olduk. Ama hâlâ enerji sağlanmıyor.”



“Güneş paneliyle yaşamaya çalışıyorum ama bu da geçici. Kışın 3–4 ay buradan dışarı çıkamayacağım. Dilekçelerimi Özel İdare’ye, Valiliğe, Akedaş’a ve CİMER’e verdim ama hiçbirinden bir sonuç alamadım. Artık yetkililerin sesimizi duymasını, bu mezraya gelip yerinde görmelerini istiyoruz.”



‘Köyüne dönmek isteyen gençlere yol açılmalı’



Köylüler, başta yol olmak üzere temel altyapı eksikliklerinin giderilmesi hâlinde mezraya dönüşlerin artacağını, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yeniden başlayacağını ifade etti. DEM Parti yetkilileri ise konunun takipçisi olacaklarını ve resmi makamlara başvuru yapacaklarını bildirdi.



Kürk mezrasında yaşayanların talepleri arasında:

Yol yapılması

Trafo kurulması ve elektrik bağlantısının sağlanması

İçme ve kullanma suyu temini

Yerinde dönüşüm çalışmalarının desteklenmesi yer alıyor.

Mezrada şu anda sadece 1-2 hane yaşamını sürdürüyor. Vatandaşlar, bu durumun değişmesi için kamu kurumlarının harekete geçmesini bekliyor.

Kaynak : PHA