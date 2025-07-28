Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Adıyaman İl Temsilciliği binasında gerçekleştirilen basın açıklamasına, KESK’e bağlı sendika temsilcileri ve üyeleri katıldı. Açıklamayı, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Adıyaman Şube Başkanı İbrahim Halil Aydın yaptı.



‘Yasa ihlal edildi, görüşmeler 4 gün erken başlatıldı’



Aydın, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun açık hükmüne rağmen, toplu sözleşme görüşmelerinin ağustos ayının ilk iş günü yerine 4 gün önce başlatıldığını belirterek, “Bakanın yurt dışı programı gerekçe gösterilerek yasal süreç keyfi olarak çiğnenmiştir. Bu tutumu ve sessiz kalanları kınıyoruz” dedi.



‘Toplu sözleşme değil, yoksulluk dayatması’



Toplu sözleşme masasının iktidar, hakem kurulu ve yandaş sendikaların oluşturduğu bir yapı hâline geldiğini belirten Aydın, bu sistemin kamu emekçilerini ve emeklileri sefalet koşullarına mahkûm ettiğini savundu. Açıklamada, bu durumun “emekçilerin yok sayıldığı bir oyun” olarak tanımlandığı ifade edildi.



‘Gerçek bir toplu sözleşme grev hakkı olmadan mümkün değildir’



Aydın, KESK olarak toplu sözleşme sürecine ilişkin taleplerini şu başlıklarla kamuoyuyla paylaştı:



Grev hakkı ile tamamlanmış, evrensel ilkelere uygun gerçek bir toplu sözleşme düzeni



Toplu sözleşme görüşmelerinin ağustos ayında değil, bütçe dönemine denk gelen eylül-ekim aylarında yapılması



En düşük kamu emekçisi maaşının Temmuz 2025 itibarıyla yüzde 94 artırılarak yoksulluk sınırı olan 85 bin TL’nin üzerine çıkarılması



Ocak 2026 itibarıyla ise yüzde 98 oranında maaş artışı uygulanması



Seyyanen verilen ödeneklerin kalıcı hâle getirilmesi ve emekli aylıklarına yansıtılması



Aile, çocuk, kira, yemek ve ulaşım desteği sağlanması



Gelir vergisinde adaletin sağlanması ve düşük gelir gruplarına vergi indirimi uygulanması



Tüm kamu emekçilerine yılda iki kez net maaş tutarında ikramiye verilmesi



‘Kamu hizmetleri özelleştirilmemeli, kreşler yeniden açılmalı’



Açıklamada, kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına karşı çıkılarak, ücretsiz, nitelikli, anadilinde hizmet verilmesi gerektiği vurgulandı. Kadın kamu emekçilerine yönelik politikalar kapsamında ise kamu kreşlerinin yaygınlaştırılması, ebeveyn izni düzenlemeleri ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması talepleri dile getirildi.



‘Güvencesiz istihdam sona ermeli, liyakat esas alınmalı’



KESK Adıyaman bileşenleri, sözleşmeli, taşeron, vekil gibi güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmesini, işe alım ve görevde yükselmelerde mülakatın kaldırılmasını, kariyer ve liyakat esaslı bir sistemin hayata geçirilmesini istedi.



‘Toplu mücadele çağrısı’



Basın açıklamasının sonunda konuşan Aydın, kamu emekçilerine şöyle seslendi:



“Yıllardır devam eden bu garabet sistemin çözümü, onu sürdürmekte olan yapılarda değildir. Gerçek çözüm; hangi sendikaya üye olursa olsun, yıllardır kaybeden kamu emekçilerinin yan yana gelmesinden, omuz omuza mücadele etmesinden geçmektedir. Grevli toplu sözleşme, güvenceli istihdam, adil çalışma hayatı ve halktan yana bir kamu hizmeti için birleşelim.”



Açıklamanın ardından sendika temsilcileri taleplerini içeren döviz ve pankartlarla basın mensuplarına teşekkür ederek dağıldı. KESK, benzer açıklamaların Türkiye genelindeki tüm il temsilciliklerinde eş zamanlı olarak yapılacağını bildirdi.

Kaynak : PHA