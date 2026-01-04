Adıyaman Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, Gerger ilçesinde İl Özel İdaresi'nin 2025 Yılı Yatırım Programı kapsamında yapımı tamamlanan Yeni Hükümet Konağı ve Ek Hizmet Binası'nın vatandaşların hizmetine sunulduğu bildirildi.

Valilik tarafından yapılan paylaşımda, yeni hizmet binasıyla birlikte ilçede farklı noktalarda sunulan kamu hizmetlerinin tek merkezde toplandığına dikkat çekildi. Vatandaşların, işlemlerini daha modern, ferah, düzenli ve konforlu bir ortamda gerçekleştirmeye başladığı vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Gerger'in çehresini değiştiren ve kamu hizmetlerinde kaliteyi artıran yatırımın ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunularak, insan odaklı, güçlü ve sürdürülebilir hizmet anlayışıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak : PERRE