Tekstil ve hazır giyim sanayisinde yatırım ortamı oluşturmayı amaçlayan proje ile Gerger’de ilk etapta 200 kişilik istihdam sağlanması hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte hem yerel üretim kapasitesinin artırılması hem de genç nüfusa yönelik iş olanaklarının genişletilmesi planlanıyor.

"Gerger İlçesinde Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınmaya Katkı"

İpekyolu Kalkınma Ajansı yetkilileri, projenin Gerger ilçesi için önemli bir kalkınma adımı olduğunu belirterek, yerel ekonomik canlanmanın sağlanması ve kalıcı istihdam yaratılması açısından Tekstilkent projesinin taşıdığı öneme dikkat çekti. Proje kapsamında altyapı çalışmalarında sona gelinirken, yatırımcı firmalarla yapılacak görüşmelerin ardından üretim faaliyetlerine kısa süre içinde başlanması öngörülüyor.

İlk Etapta 200 Kişiye İş İmkanı

Gerger Tekstilkent projesinin ilk etabında 200 kişiye doğrudan iş imkânı sağlanması planlanırken, ilerleyen aşamalarda bu sayının daha da artırılması hedefleniyor. Özellikle gençlerin ve kadınların istihdamına öncelik verilmesi beklenen projede, yerel kalkınma stratejileri doğrultusunda sürdürülebilir bir üretim modeli uygulanacak.

Bölge Ekonomisine Katkı Sağlaması Bekleniyor

Gerger ilçesinin işgücü potansiyelini harekete geçirecek olan İpekyolu Gerger Tekstilkent projesi, bölgenin ekonomik yapısına uzun vadede katkı sağlamayı amaçlıyor. Aynı zamanda sanayi yatırımlarını kırsal alanlara taşıyarak göçün önlenmesine ve bölgesel eşitsizliklerin azaltılmasına katkıda bulunması bekleniyor.

Kaynak : PHA